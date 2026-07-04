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Último entrenamiento de la travesía a nado por el daño cerebral en Vilaxoán

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Gustavo Santos

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Último entrenamiento de la travesía a nado por el daño cerebral en Vilaxoán

Gustavo Santos

Arousa
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La cita funcionó como un ensayo general. Después de varias semanas de preparación en piscina, iniciadas en mayo, el grupo se enfrentó a las sensaciones reales del mar abierto. Hubo tiempo para probar neoprenos, repasar nociones básicas, escuchar recomendaciones de seguridad y entrar en el agua acompañado por voluntarios, monitores y miembros de Arousaman-Arousawoman, que volverán a ejercer de apoyo durante la travesía. Más información

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