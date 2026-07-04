Manuel Méndez

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Casino La Toja, un moderno Moulin Rouge desde el que mostrar su nueva etapa como local de ocio nocturno

El casino más antiguo de España, el de A Toxa (O Grove), quiere demostrar que en esta su nueva etapa no limita su oferta a los juegos, tanto a los tradicionales como a los más modernos. Con la coctelería y la gastronomía como baza, la sala apuesta por funcionar como un local de ocio nocturno más, Eso sí, diferenciado por lo distinguido de las instalaciones y la singularidad de la isla en la que se ubica. Para dar a conocer esa faceta recurrió a una fiesta de 48 cumpleaños que terminó la pasada madrugada y en la que, con ayuda del grupo vigués Le BarLuthier, se transformó en el mítico cabaré parisino Moulin Rouge. Más información