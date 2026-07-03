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Un incendio entre Cambados y Vilanova pone en peligro a una vivienda y una granja porcina
Cedido: Kevin
El incendio estuvo muy cerca de llevarse por delante una vivienda y una granja porcina, pero el esfuerzo de los servicios de emergencias y de los bomberos forestales, así como las descargas de tres helicópteros, lo evitaron. Además de los servicios de emergencias también fueron muchos los vecinos que se lanzaron a frenar las llamas con cubos y palas. Más información