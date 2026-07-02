Rafa Vázquez

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El pulpo y la nécora vuelven al mercado tras la veda

«Un poquito flojo, caro, un pelín caro», resume Bea Portonovo en la plaza, entre encargos, llamadas y clientes que se paran delante del mostrador. La explicación, dice, está más en el tiempo que en la falta real de producto. «Nos costó, con mucho norte. El pulpo fue caro, hay poquito, pero yo creo que no es porque vaya a haber poco, es por las condiciones que hubo», cuenta. Más información