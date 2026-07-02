Iñaki Abella

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Izado de bandera azul en la playa de A Compostela

Vilagarcía volvió a izar este jueves las banderas azules en las playas de O Campanario-Bamio y A Compostela, dos de los arenales de referencia del municipio y de la temporada estival en la capital arousana. Los distintivos concedidos por Adeac, que reconocen la calidad de las playas europeas, ondean desde el mediodía tras un acto celebrado en A Compostela, donde participaron el alcalde, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou. Más información