Iñaki Abella

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Así es la nueva zona verde de Vilagarcía, en O Ramal

Vilagarcianos y visitantes ya pueden pasear por la nueva zona verde de O Ramal, un espacio de 4.300 metros cuadrados cubierto de césped, árboles, bancos y hasta un pequeño estanque.

El alcalde, Alberto Varela, el arquitecto que diseñó la actuación, Manuel Tanoira, y representantes del grupo de gobierno y de la empresa constructora, Marconsa, visitaron este miércoles la zona.

El regidor se mostró muy satisfecho con el resultado de la actuación. «Hoy es un día para felicitarnos, un día muy importante para los vilagarcianos porque marca un antes y un después en nuestra relación con el mar. Donde antes había cemento, construcciones degradadas y zonas grises ahora hay un gran espacio verde de transición con la playa». Más información