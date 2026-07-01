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Mal sabor de boca en el primer día del pulpo

Mal sabor de boca en el primer día del pulpo

Iñaki Abella / Eli Regueira

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Mal sabor de boca en el primer día del pulpo

Iñaki Abella

Eli Regueira

Arousa
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La flota de Arousa que salió este miércoles a pescar pulpo ha regresado a puerto con malas sensaciones en el cuerpo. Y es que han capturado apenas la mitad de pulpo que el primer día de la campaña de verano de 2025. El año pasado, en la lonja de Cambados se vendieron el primer día de julio 1.600 kilos de cefalópodo, y en la de O Grove fueron casi 1.100 kilos. Entre las dos sumaban 2.700 kilos de pulpo. Más información

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