Xuntos Saborea Galicia
El histórico Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía de Arousa, acogió este lunes una nueva edición de «Xuntos Saborea Galicia», un encuentro dirigido a profesionales de la hostelería que reunió a algunas de las firmas más destacadas de la gastronomía, la alimentación gourmet, el vino y el equipamiento para restauración, consolidándose como una de las grandes citas del sector en el inicio del verano en las Rías Baixas. A lo largo de la jornada, cocineros, restauradores, distribuidores y responsables de establecimientos hosteleros pudieron conocer de primera mano las novedades de una veintena de empresas nacionales en un formato que combinó degustaciones, demostraciones de producto y espacios para el intercambio profesional en el entorno del pazo y su bodega. Más información