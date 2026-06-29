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Ruta Quetzal: aproximándose al marisqueo

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Iñaki Abella

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Ruta Quetzal: aproximándose al marisqueo

Iñaki Abella

Arousa
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Los participantes conocieron como funciona el marisqueo a pie siguiendo los pasos de varias mariscadoras, que les mostraron todos los secretos de su oficio, desde limpiar y oxigenar el terreno para recolectar las almejas, hasta sacarlas del agua para trasladarlas a la lonja para su venta. La experiencia resultó telúrica para la mayor parte de ellos, procedentes de zonas de España en las que se desconoce el funcionamiento del marisqueo. Más información

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