Iñaki Abella

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Ruta Quetzal: aproximándose al marisqueo

Los participantes conocieron como funciona el marisqueo a pie siguiendo los pasos de varias mariscadoras, que les mostraron todos los secretos de su oficio, desde limpiar y oxigenar el terreno para recolectar las almejas, hasta sacarlas del agua para trasladarlas a la lonja para su venta. La experiencia resultó telúrica para la mayor parte de ellos, procedentes de zonas de España en las que se desconoce el funcionamiento del marisqueo. Más información