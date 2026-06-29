Iñaki Abella

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El hotel Quinta de San Amaro volvió a convertirse en epicentro de la diversidad con su «Atardecer solidario»

El hotel Quinta de Santa Amaro, en Meaño, volvió a convertirse en epicentro de la celebración de la diversidad. Lo hizo con el «Atardecer Solidario» que, amén de una fiesta para compartir, se conviritió como cada año en foco de solidaridad con causas afines.

El atardecer meañés donará lo recaudado a la «Fundación 26 de Diciembre», que surgió en Madrid en 2010 y tiene sede en Galicia desde 2022, «trabajando con las personas mayores LGTBIQ+ que, a su edad, sufren una soledad no deseada», y al club Xuventude Sisán, que viene despuntando por promover a lo largo de la temporada iniciativas solidarias en favor del colectivo LGTBIQ+. Más información