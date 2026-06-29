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Costas retira los barcos abandonados en la zona de O Ariño

Costas retira los barcos abandonados en la zona de O Ariño

Iñaki Abella / Eli Regueira

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Costas retira los barcos abandonados en la zona de O Ariño

Iñaki Abella

Eli Regueira

Vilanova
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Llevan abandonados en las inmediaciones del banco marisquero de O Ariño desde hace años, pero no han podido ser retirados hasta esta mañana. Costas ha puesto en marcha las labores de eliminación de las embarcaciones de madera que permanecían varadas en Vilanova y que se habían convertido en un foco de contaminación que amenazaba uno de los bancos marisqueros más importantes del pósito vilanovés. Más información

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