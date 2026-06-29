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200 niños y niñas de toda España participan en la Ruta Quetzal

200 niños y niñas de toda España participan en la Ruta Quetzal

Iñaki Abella

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200 niños y niñas de toda España participan en la Ruta Quetzal

Iñaki Abella

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La aventura de la ruta Quetzal se convirtió ayer en una realidad para 200 chavales de toda España, que han accedido a esta oportunidad gracias a sus expedientes académicos, una oportunidad que se extiende a los municipios, que ofrecen la oportunidad de dar a conocer sus atractivos turísticos y paisajísticos a través de lo que fue su propia historia, vinculada con la tradición Xacobea y con lo que significó el antiguo Reino de Galicia.

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