Iñaki Abella

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Vilagarcía celebra el Orgullo LGTBIQ+ por todo lo alto

Vilagarcía de Arousa celebró el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ colgando la bandera arco iris en el balcón de la casa consistorial, con la proyección de «Maspalomas» y un pasacalles reivindicativo titulado «A Xente da Vila», que esta mañana recorrió las calles de la ciudad. Mañana el hotel-restaurante meañés Quinta de San Amaro acoge “Atardecer Solidario”, una fiesta de la diversidad que se mantiene desde hace más de una década y fue, si cabe, la primera celebración del Orgullo en O Salnés Más información