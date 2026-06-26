Manuel Méndez

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Saltan las alarmas por inundación en Vilagarcía

Se había anunciado para hoy que en Vilagarcía de Arousa iban a sonar las alarmas del plan de emergencias por inundación, para poner el sistema a prueba y tenerlo todo preparado por si algún día hace falta usar las sirenas de verdad. Pero estaba previsto para las cuatro de la tarde, y lo que nadie se esperaba, era que las alarmas saltaran a las doce del mediodía. Ni siquiera en el Servicio Municipal de Emergencias ni en la Policía Local de Vilagarcía tenían conocimiento de ello. Más información