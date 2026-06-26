Manuel Méndez

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La calle Vicente Risco de Vilagarcía, patas arriba por una buena causa

La maquinaria causa molestias y la calle está patas arriba, por lo que resulta prácticamente intransitable en su totalidad. Pero lo que sucede en Vicente Risco, en pleno centro de Vilagarcía de Arousa, acabará por mejorar definitivamente este pequeño vial hasta ahora relegado a un papel segundón, a pesar de su estratégica ubicación. Y es que se llevan a cabo las obras de humanización y embellecimiento proyectadas por Ravella, con una inversión de 365.000 euros y un plazo de ejecución de ocho meses. Puede parecer poca cosa, pero en realidad esta obra supone poner la guinda a la peatonalización de la céntrica plaza de España, situada justo al lado y a su vez conectada peatonalmente como calles como Covadonga, Castelao, Arzobispo Lago y la plaza de Galicia, entre otras. «Se trata de seguir ganando espacios públicos en un centro urbano pensado para las personas», insisten en el gobierno de Alberto Varela. Más información