Manuel Méndez

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Los jardines de Vilagarcía y las jacarandas, que florecen por primera vez, desafían a la falta de civismo

La continua actuación del servicio de Parques y Jardines embellece la ciudad, a pesar del vandalismo que la destroza y de la falta de civismo de cuantos permiten que sus hijos y sus perros orinen sobre las flores y las pisoteen. Sometidas a una presión constante, los vecinos que alaban el papel que juegan las zonas ajardinadas en el embellecimiento del centro urbano, también reclaman un mejor mantenimiento de algunas de ellas y, sobre todo, más vigilancia policial para castigar a quienes lo afean. Los espacios verdes de calles como Arzobispo Lago, donde lo que fallan permanentemente son las fuentes y estanques, o Clara Campoamor, donde se plantaron jacarandas hace unos meses y ya empiezan a florecer, representan la imagen del «modelo de ciudad» que promueve el gobierno de Alberto Varela. Pero su conservación «es cosa de todos», sentencian los vilagarcianos que condenan la actitud de quienes causan daños e incluso llegan a robar las plantas. Más información