Iñaki Abella

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El Camino a Vela toma tierra en Vilagarcía

El Puerto Deportivo de Vilagarcía se convirtió este viernes en punto de llegada para los expedicionarios de la XI edición de El Camino a Vela, una travesía que une navegación, experiencia peregrina y memoria xacobea para reivindicar el valor de la Ría de Arousa dentro del origen marítimo del Camino de Santiago. Cerca de un centenar de participantes estuvieron vinculados a esta edición, que volvió a tener en Vilagarcía una de sus escalas más simbólicas antes de realizar la tradicional Traslatio.