Secciones

Es noticia
Familia de Marín desaparecidaArchivo causa contra JácomeTraspaso AP-9Adjudicación Armón de SalvamentoApuñalamiento en VigoFerraz censura a Enma LópezDimisión en el Santa MariñaSuspensión Médico
instagramlinkedin
El Camino a Vela toma tierra en Vilagarcía

El Camino a Vela toma tierra en Vilagarcía

Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Camino a Vela toma tierra en Vilagarcía

Iñaki Abella

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Puerto Deportivo de Vilagarcía se convirtió este viernes en punto de llegada para los expedicionarios de la XI edición de El Camino a Vela, una travesía que une navegación, experiencia peregrina y memoria xacobea para reivindicar el valor de la Ría de Arousa dentro del origen marítimo del Camino de Santiago. Cerca de un centenar de participantes estuvieron vinculados a esta edición, que volvió a tener en Vilagarcía una de sus escalas más simbólicas antes de realizar la tradicional Traslatio.

Tracking Pixel Contents