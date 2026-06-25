Manuel Méndez

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Reasfaltado en la PO-548 a su paso por Valga

El plan de conservación y mantenimiento de las carreteras autonómicas diseñado por la Xunta de Galicia sitúa una buena cantidad de maquinaria pesada en el Concello de Valga, donde desde esta mañana se acomete una profunda reposición del firme en la conocida como «recta de Campaña». Es un tramo de la carretera PO-548, que une Vilagarcía con Pontecesures, situado entre el límite fronterizo con ese último Concello y la parroquia valguesa de Cordeiro, a la altura de la intersección del Auditorio Municipal de Ferreirós. Es ahí donde se emplean a fondo una treintena de operarios de la empresa Marconsa y las fresadoras, barredoras, asfaltadoras y camiones desplazados a Valga, donde levantan el viejo y deteriorado firme para colocar una nueva capa de aglomerado asfáltico. Más información