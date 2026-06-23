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La plaza de abastos de Vilagarcía se prepara para la noche mágica de San Juan

La plaza de abastos de Vilagarcía se prepara para la noche mágica de San Juan

Manuel Méndez / Edgar Melchor

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La plaza de abastos de Vilagarcía se prepara para la noche mágica de San Juan

Manuel Méndez

Edgar Melchor

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Plazas de abastos como la de Vilagarcía están repletas de sardina esperando la noche mágica de San Juan. Mientras montan sus puestos, los vendedores explican que hay abundancia y se vende a 8 euros el kilo si es de la 'motora', y a 10 o 12 si procede de la pesca artesanal del 'xeito'. El jurel 'sardiñeiro' o 'de asar' es más escaso y se cotiza a 7. La carne de cerdo para hacer churrasco sale del mercado a 8 euros el kilo.

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