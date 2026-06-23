Manuel Méndez / Edgar Melchor

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Las hierbas 'milagrosas' de San Juan, entre 2 y 3 euros el manojo en Vilagarcía

Las hierbas milagrosas de San Juan salen de las plazas de abastos a entre 2 y 3 euros el manojo. Dolores, vecina de Vilanova que vende en la plaza de abastos de Vilagarcía, las tiene a 2,50, y explica que los suyos son ramos con 11 tipos de plantas diferentes. La tradición dice que hay que meterlas en agua al atardecer para usarlas el día 24, ya sea para espantar a las 'meigas' o, simplemente, para lavarse con un agua de aroma inconfundible.