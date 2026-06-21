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El mejillón gallego se sacude el episodo tóxico y vuelve a los mercados

El mejillón gallego se sacude el episodo tóxico y vuelve a los mercados

Manuel Méndez

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El mejillón gallego se sacude el episodo tóxico y vuelve a los mercados

Manuel Méndez

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Los bateeiros vuelven a la carga después de que griegos e italianos se aprovecharan del parón por biotoxinas para colocar su producto en Galicia. Las descargas de mejillón están siendo masivas, aunque la demanda es menor de lo esperado. Los productores detectan abundancia de molusco comercial y de cría (mejilla), aunque temen que las altas temperaturas desencadenen un segundo desove, lo cual reduciría el rendimiento en vianda Más información

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