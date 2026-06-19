Iñaki Abella

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El colegio San Francisco celebró el inicio de su centenario con la plantación de un olivo

El colegio San Francisco de Vilagarcía abrió los actos de su centenario con una jornada concebida como un puente entre la memoria, la identidad y el futuro del centro. La celebración reunió a alumnos, antiguos alumnos, profesorado, familias, comunidad religiosa y representantes institucionales en una cita que la directora, Berta Isorna Torrado, resume como un momento «muy especial» para todos los que forman o formaron parte de la vida del colegio. Más información