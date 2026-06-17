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Mercedes, la dependienta atracada en Vilagarcía: «Fue rápido. No sé cómo me cogió por atrás y me puso el cuchillo grande en el cuello»

Mercedes, la dependienta atracada en Vilagarcía: «Fue rápido. No sé cómo me cogió por atrás y me puso el cuchillo grande en el cuello»

Manuel Méndez

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Mercedes, la dependienta atracada en Vilagarcía: «Fue rápido. No sé cómo me cogió por atrás y me puso el cuchillo grande en el cuello»

Manuel Méndez

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Mercedes, la dependienta de la frutería atracada en Vilagarcía, relata cómo sucedió el asalto: «Fue rápido. No sé cómo me cogió por atrás y me puso el cuchillo grande en el cuello». Los dos asaltantes, una pareja, se dio a la fuga con la recaudación de la caja, unos 400 euros. Un hombre en patinete los siguió, lo que favoreció su detención por parte de la Policía Local. Más información

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