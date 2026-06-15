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El alcalde de Madrid recibe la figura de su boda en el Belén de Valga y expresa su deseo de visitarlo

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recibió esta mañana en el Palacio de Cibeles a una delegación del Concello Valga que, encabezada por el regidor, José María Bello Maneiro, se desplazó a la capital de España para promocionar el Belén Artesanal en Movimiento que se organiza cada año a orillas del río Ulla, una cita declarada de Interés Turístico de Galicia y para la que actualmente se tramita su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Más información