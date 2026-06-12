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Los atentados contra el patrimonio se extienden por Arousa: ahora afectan al conjunto monumental de Vista Alegre

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Manuel Méndez

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Los atentados contra el patrimonio se extienden por Arousa: ahora afectan al conjunto monumental de Vista Alegre

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Las pintadas, que en días pasados afectaban a la iglesia cambadesa de San Benito, son también notables en el conjunto monumental de Vista Alegre, una de las joyas patrimoniales de Vilagarcía. También se aprecian en el parque anexo de A Xunqueira. Son solo algunos ejemplos de los atentados contra el patrimonio que se registran en O Salnés y el Ullán.

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