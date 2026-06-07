Noé Parga

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales

En Cambados se hacen las alfombras de Corpus Christi más espectaculares de O Salnés. Las confeccionan varios grupos de voluntarios, que trabajan durante semanas en la preparación de la flor y el picado del «verde», para, posteriormente, elaborar los tapices, situados en varios puntos del conjunto histórico, como el atrio de la iglesia parroquial, la bajada de la calle Padre Peña o la calle Hospital, donde hay un enorme pasillo floral entre las capillas del Hospital y de Santa Margarita. Más información