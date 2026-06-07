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Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales
En Cambados se hacen las alfombras de Corpus Christi más espectaculares de O Salnés. Las confeccionan varios grupos de voluntarios, que trabajan durante semanas en la preparación de la flor y el picado del «verde», para, posteriormente, elaborar los tapices, situados en varios puntos del conjunto histórico, como el atrio de la iglesia parroquial, la bajada de la calle Padre Peña o la calle Hospital, donde hay un enorme pasillo floral entre las capillas del Hospital y de Santa Margarita. Más información