Secciones

Es noticia
Vive VigoDepuración aguas GaliciaPeiraos do SolporVilla de PitanxoGallegos sin vacacionesExtrema delgadezCelta y Mundial
instagramlinkedin
Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales

Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales

Noé Parga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cambados celebra el Corpus con sus espectaculares alfombras florales

Noé Parga

RRSS WhatsAppCopiar URL

En Cambados se hacen las alfombras de Corpus Christi más espectaculares de O Salnés. Las confeccionan varios grupos de voluntarios, que trabajan durante semanas en la preparación de la flor y el picado del «verde», para, posteriormente, elaborar los tapices, situados en varios puntos del conjunto histórico, como el atrio de la iglesia parroquial, la bajada de la calle Padre Peña o la calle Hospital, donde hay un enorme pasillo floral entre las capillas del Hospital y de Santa Margarita. Más información

TEMAS

Tracking Pixel Contents