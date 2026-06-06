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Francisco Campo Vicente, «ItachiMotorsport», ejemplifica la pasión de O Salnés por el motor

Francisco Campo Vicente es conocido en internet como ItachiMotorsport, un creador de contenido gallego que no deja de ganar seguidores en sus plataformas digitales y acumula más de un millón de visualizaciones mensuales gracias a contenidos relacionados con la automoción, la mecánica y la cultura del motor. Desde sus redes sociales muestra cómo una afición tradicionalmente vinculada a circuitos, talleres y revistas especializadas, ha evolucionado hacia nuevos formatos de comunicación capaces de llegar a miles de personas en cuestión de horas.