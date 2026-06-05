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Se incendia una pizzería en pleno casco urbano de Vilagarcía

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Diego Doval

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Se incendia una pizzería en pleno casco urbano de Vilagarcía

Diego Doval

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Un incendio urbano en pleno corazón de Vilagarcía obligó a activar este viernes el protocolo de emergencias tras declararse fuego en el establecimiento Telepizza alrededor de las diez de la noche. Según los primeros datos, el foco se localizó en la chimenea del local, desde donde las llamas se propagaron con rapidez, generando una densa humareda que causó alarma entre vecinos, viandantes y trabajadores.

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