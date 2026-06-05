Diego Doval

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Se incendia una pizzería en pleno casco urbano de Vilagarcía

Un incendio urbano en pleno corazón de Vilagarcía obligó a activar este viernes el protocolo de emergencias tras declararse fuego en el establecimiento Telepizza alrededor de las diez de la noche. Según los primeros datos, el foco se localizó en la chimenea del local, desde donde las llamas se propagaron con rapidez, generando una densa humareda que causó alarma entre vecinos, viandantes y trabajadores.