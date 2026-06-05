Iñaki Abella

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El Barrantes empieza a correr en Ribadumia

Esta 53 edición llegará cargada de varias novedades, todas relacionadas con la implicación altruista de muchos vecinos del municipio, como ocurre con los showcookings que se van a celebran el viernes y el domingo, liderados por Falcón Penín y Mónica Martínez Bemposta. La programación de la fiesta incluye actividades para todos los públicos, especialmente en el plano musical, con orquestas de primer nivel y con Panorama cerrando el evento en la noche del domingo. Más información