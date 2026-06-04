Iñaki Abella

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Dolores Irene González: «Me despidieron, así que me puse a cantar en la calle»

Los músicos callejeros son habituales en Vilagarcía, pero nunca antes se había escuchado algo como lo ofrecido por Dolores Irene González León, una joven soprano que esta semana paraba transeúntes en la plaza de Galicia con su gran talento natural. Actualmente completa sus estudios de canto en el Conservatorio de Vigo y decidió cantar en la calle por primera vez, movida por la necesidad de seguir generando ingresos después de perder su empleo y porque tirar de sus ahorros sería correr el riesgo de incumplir uno de los requisitos que le permiten seguir en el país. «Me despidieron justo después de pedirle a mi jefe ayuda con los trámites de regularización extraordinaria de migrantes que tiene abierto el gobierno español, para cambiar mi estatus migratorio de visado por estudios y poder seguir en España y aunque estoy yendo a entrevistas de trabajo, mientras no encuentro nada, tengo que seguir pagando las facturas, así que decidí enfrentar mi inseguridad y el hecho de que soy una persona vergonzosa y cantar en la calle», confiesa esta joven mexicana que vive en la ciudad olívica desde hace algunos meses. Precisamente, eligió Vilagarcía para «evitar encontrarme con alguien conocido» y la experiencia le resultó tan gratificante que espera volver, aunque su objetivo es encontrar una solución estable para no volver a su país natal, el cual ama, pero «es muy inseguro. Me fui porque quería vivir una vida mejor». Más información