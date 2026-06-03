Manuel Méndez

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Javier Rodríguez y José Carlos Justo celebran 14 años de matrimonio y 25 de pareja al frente del bar Xuntanza en Vilagarcía

Son pareja desde hace un cuarto de siglo. Estos días celebran su 14 aniversario como matrimonio, pero también una vida entre los fogones y tras la barra del bar Xuntanza, que abrieron en Vilagarcía cuando se casaron. Lo hicieron aprovechando la experiencia del primero, uno de los más veteranos y populares hosteleros de Vilagarcía, que empezó a trabajar en el sector hace justamente 35 años, en el mítico y ya desaparecido bar Xentes. Más información