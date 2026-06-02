Iñaki Abella

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Vertidos de fecales y ruidos: los vecinos de Faxilde protestan por un socavón

Vecinos de Faxilde, en Vilagarcía de Arousa, se concentraron este martes a mediodía para exigir la reparación de un socavón que se produjo en la calle principal de la localidad hace ya tres semanas.

Los residentes se quejan de las molestias originadas por el ruido que produce la plancha metálica colocada por el Ayuntamiento sobre el hundimiento cada vez que pasa un vehículo por encima de la misma. Además, en una casa están sufriendo vertidos de aguas fecales en su propiedad, a consecuencia de la rotura de una tubería de saneamiento.

Los vecinos cuentan con el respaldo de la asociación, que ha pedido al Ayuntamiento una solución definitiva al socavón.