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El joven pintor grovense Pablo Ozo presenta su obra en Asia

El pintor Pablo Ozo (O Grove, 2000) inaugura el próximo 11 de junio «States of Alignment», su primera exposición individual en Asia. La muestra se presenta en el 515 Victory Hall de Bangkok, junto a la familia Phornprapha - fundadora del grupo Siam Motors y una de las dinastías empresariales con mayor peso en Tailandia-, con comisariado de la española Cristina Alonso. Reúne dieciocho pinturas nuevas, el conjunto de obra más ambicioso reunido por el artista hasta la fecha. Será además solo la primera parada de un recorrido asiático poco habitual para un artista joven: apenas una semana después de Bangkok, el 18 de junio, Ozo inaugura una segunda muestra en Shenzhen (China), en una galería situada en el complejo MixC de la Bahía de Shenzhen, uno de los enclaves comerciales y culturales de referencia del sur del país. Dos exposiciones, en dos países, en poco más de una semana. Más información