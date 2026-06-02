Iñaki Abella

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Fernando Romay habla del poder de reinventarse en una jornada organizada por la Cámara de Comercio

El exjugador de baloncesto Fernando Romay habló hoy del poder de reinventarse durante una jornada organizada por la Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y Vilagarcía que tuvo lugar en el auditorio municipal de esta última ciudad. A su intervención siguieron otras como la de responsables de empresas como Fundivisa, Grupo Nortempo o Avigal, además de ponencias sobre el valor de la experiencia como ventaja o si la Inteligencia Artificial supone una amenaza o un reto. Y es que la iniciativa, coorganizada con la publicación 65YMÁS, está incluida en el Programa Talento 45+ que la entidad cameral desarrolla para ofrecer orientación, intermediación laboral y formación para mejorar las competencias digitales y profesionales de las personas desempleadas o inactivas laboralmente entre los 45 y los 60 años de edad. Más información