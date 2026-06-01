Iñaki Abella

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Bodega Granbazán, 45 años de historia y un futuro prometedor

Ya han pasado 45 años desde el nacimiento de la firma vitivinícola Granbazán en Tremoedo (Vilanova), y 9 desde que fue adquirida por Bodegas Baigorri, de Samaniego (Álava), con la intención de abrirse camino en la Denominación de Origen Rías Baixas y seguir creciendo y proyectándose a nivel nacional e internacional. Todo ello sin perder de vista las múltiples oportunidades que ofrece la rica y consolidada oferta enoturística que rodea a esta firma arousana sobradamente conocida y de la que, ahora que celebra su 45 aniversario, bueno es destacar que ha engrandecido su imperio desde la compra formalizada en 2017 por el empresario murciano Pedro Martínez.