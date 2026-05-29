Iñaki Abella (Edición: EliRG)

«O Chef de Rubiáns» de la mano de Richar Santamaría

Este año, la mascota de la biblioteca del CEIP Plurinlingüe de Rubiáns se convirtió en una granjera para que los escolares conocieran actividades del rural gallego que no le quedan tan lejos. Así que, como no podía ser de otro modo, en una de sus iniciativas habituales por estas fechas, O Chef de Rubiáns, los protagonistas de esta ocasión fueron productos relacionados y los más pequeños hasta aprendieron a despiezar un pollo entero, gracias a la maestría del cocinero Richar Santamaría, que, además, les dio una lección de economía familiar: siempre es más barato comprar la pieza entera.