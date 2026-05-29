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MK Maik: De niño robado en Vigo a trabajar con el sello de Michael Jackson en Los Ángeles

«Thriller», el sexto álbum de estudio del cantante y compositor estadounidense Michael Jackson, fue lanzado en 1982 por la firma Epic Records, la misma que avaló recientemente «Frecuencia», un sencillo que, en colaboración con su pareja, Aris Gómez, ha hecho realidad el artista urbano MK Maik, nacido en Vigo y residente en Vilagarcía de Arousa. ¿Quién es MK Maik? Tras ese nombre artístico está Jesús Güimil Beiras, un escritor y músico emergente que vibra con el pop, reguetón y trap latino al que rodea una historia de dificultades y superación iniciada desde el preciso momento en que nació, allá por el año 1990, cuando vino al mundo en la ciudad olívica y, según confiesa, se convirtió en un bebé robado.