Para ver este vídeo suscríbete a Faro de Vigo o inicia sesión si ya eres suscriptor Suscríbete ¿Ya eres premium? Inicia tu sesión aquí aquí Iñaki Abella / Lucía Romero

Las enfermeras del centro de salud de San Roque de Vilagarcía conciencian sobre los beneficios de dejar de fumar

El centro de salud de San Roque de Vilagarcía se echó hoy a la calle para concienciar a la población de los beneficios de dejar de fumar. El domingo se celebra el Día Mundial sin Tabaco y las enfermeras de la unidad especializada hablaron a los ciudadanos del protocolo existente. Este incluye medicación, pero también pautas y estrategias para combatir el llamado «mono» y culminar con éxito el abandono de esta adicción.