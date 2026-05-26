Cambados representará a Galicia en la Olimpiada Nacional de matemáticas
El CEIP San Tomé de Cambados llevaba siete años clasificándose para uno de los campeonatos escolares más relevantes de Galicia, el Rebumbio Matemático, pero en esta ocasión se ha llevado la palma. Así, el equipo «Policubos», formado por Iván Álvarez, Uriel Hernanz e Irene Girón, va a representar a la comunidad en el nacional, que tendrá lugar en junio en Barcelona.
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