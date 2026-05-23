Tino Hermida

Dena-Mita, una de las concentraciones más importantes de O Salnés, reúne un millar de motos

Dena se ha convertido durante este fin de semana en capital del mundo motero, congregando en torno a un millar de monturas procedentes de las cuatro provincias gallegas, más de otros puntos del noroeste peninsular de España y Portugal. Era la «VI Concentración Motera» que organiza la peña Dena-Mita y que este año, como aliciente a sumar, contaba con un gran arco de bienvenida en la entrada de la Rúa do Colexios, un motivo más para sumar razones que consolidan esta cita como uno de los grandes referentes arousanos en el mundo motero. Más información