Manuel Méndez

Cientos de personas toman Vilagarcía desde las seis de la mañana para adorar a Santa Rita

Entre las seis y las diez de la mañana cientos de personas habían pasado ya por el conjunto monumental de Vista Alegre, donde se encuentra la iglesia conventual en la que se rinde culto a Santa Rita. Es su día grande, de ahí que una multitud vaya a acudir a lo largo de toda esta jornada a Vilagarcía de Arousa para asistir a los actos religiosos y profanos previstos en torno a la santa de las rosas. Los tradicionales puestos de venta de cerezas, que es uno de los símbolos de esta romería urbana, junto a los de rosquillas, velas, exvotos, churros e incluso pulpo y churrasco, esperan una auténtica avalancha. Emergencias Vilagarcía y Policía Local velan por la seguridad de los asistentes. Más información