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La Xunta inicia el proceso de licitación para la construcción de diez viviendas públicas en Marxión

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Iñaki Abella

La Xunta inicia el proceso de licitación para la construcción de diez viviendas públicas en Marxión

Iñaki Abella

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La Xunta de Galicia ha dado un nuevo paso para ampliar la oferta de vivienda pública en Vilagarcía. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, anunció este martes la licitación de las obras de construcción de diez nuevos pisos públicos en Marxión, en una parcela cedida por el Concello. La actuación cuenta con un presupuesto próximo a los dos millones de euros, en concreto 1,9 millones, y las viviendas serán destinadas a la venta. Más información

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