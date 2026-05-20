Iñaki Abella

Vilagarcía aprobará un presupuesto récord de 41,6 millones tras el acuerdo entre gobierno y BNG

El gobierno local de Vilagarcía llevará al pleno ordinario de mayo la propuesta de aprobación del presupuesto municipal de 2026, unas cuentas que alcanzan los 41,6 millones de euros y que, tras el acuerdo cerrado con el BNG, cuentan con el apoyo necesario para salir adelante. El alcalde, Alberto Varela, defendió que se trata del proyecto económico «más ambicioso» de los últimos años y lo enmarcó en una estrategia política «muy clara»: reforzar la calidad de vida de los vecinos y consolidar Vilagarcía como «una grandísima ciudad para vivir». Más información