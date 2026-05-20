O Solifest bate récords e recada 11.438,15 euros para os usuarios de Amencer-ASPACE en Vilagarcía
A cifra supón un incremento do 43,3% respecto ao ano anterior, consolidando o festival solidario do Piñeiriño como un referente de integración e comunidade. Os fondos destinaranse integramente a terapias asistidas, actividades de ocio inclusivo e bolsas de rehabilitación para persoas con parálise cerebral. A organización xa ten data para o 2027 e anuncia as primeiras confirmacións musicais para a que será a súa cuarta edición. Más información