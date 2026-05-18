Iñaki Abella / Eli Regueira

Vilagarcía honra a Santa Rita, la abogada de los imposibles

La fiesta de Santa Rita no se entiende en Vilagarcía solo como una fecha del calendario religioso. Es una de esas celebraciones que forman parte de la identidad sentimental de la ciudad, un punto de encuentro entre la fe íntima de quienes acuden a pedir, agradecer o recordar, y la dimensión colectiva de una romería urbana que cada 22 de mayo desborda el entorno del convento de Vista Alegre. Allí, en la iglesia de las monjas agustinas de clausura, la abogada de los imposibles conserva una devoción que atraviesa generaciones.