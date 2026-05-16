Iñaki Abella

Manifestación en Pontecesures contra el ERE de Nestlé

Pontecesures salió a la calle contra el ERE de Nestlé, que plantea 27 despidos en una fábrica que lleva más de 80 años ligada al municipio. La marcha, desde la plaza de Pontevedra hasta las puertas de la empresa, reunió a vecinos, familias jóvenes y representantes de PP, BNG y PSOE en apoyo a una plantilla de casi 200 empleados. El comité, con CIG, CCOO y UGT, denuncia medidas «injustas y desproporcionadas» tras años de producción estable. Su objetivo es que Nestlé retire la propuesta: «No somos números, somos familias».