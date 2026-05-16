R. V.

Así funciona el robot sulfatador autónomo de última generación probado en viñedos del Salnés

La firma Haus Noroeste, liderada por Javier Castro Martínez, presentó esta mañana en Vilanova de Arousa un robot sulfatador autónomo llamado a revolucionar la aplicación de tratamientos fitosanitarios. Se trata del S500 Pro, comercilizado por la empresa Orchard Autonomous Sprayer y especialmente diseñado para el sulfatado de viñas con seguimiento vía satélite. Fabricado en China por la firma Jiangsu Lanjiang Intelligent Technology, proveedora de soluciones integradas de agro-robótica vertical que apuesta por una agricultura cada vez más automatizada, inteligente y sostenible, el S500 Pro es un robot pulverizador autónomo que «mejora notablemente la inteligencia operativa y la precisión» respecto a modelos anteriores.Asimismo, «asegura avances en velocidad de trabajo, capacidad de ascenso en pendientes y duración de batería», siendo uno de los aspectos más destacados su sistema de navegación, que la compañía define como «el único sistema integrado de navegación para huertos del mundo». Para más información pincha aquí.