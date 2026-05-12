R. A.

Una trabajadora de CC OO, herida en la sede de Vilagarcía tras una «discusión»

Una trabajadora de CC OO resultó herida en la mañana de este martes en la sede del sindicato en Vilagarcía de Arousa, situada en la calle Alexandre Bóveda, tras una «fuerte discusión». Según testigos, la mujer salió del edificio sangrando por la nariz y fue atendida por una ambulancia del 061. Fuentes de Comisiones Obreras confirman que recibió un golpe con la pantalla de un ordenador que alguien habría lanzado sobre ella.