Iñaki Abella

El CEIP O Piñeiriño elige alcalde en una fiesta de la democracia

El CEIP O Piñeiriño vivió este jueves una de esas jornadas que dejan huella en la vida de un colegio. Lo que comenzó como una lección de 4º de Primaria sobre la alcaldía, las elecciones municipales y el funcionamiento del Concello terminó convertido en un proceso electoral completo, con candidaturas, partidos, programas, carteles, mítines, jornada de reflexión, mesa electoral, recuento y hasta proclamación de alcalde.