Iñaki Abella

Los Premios Martín Códax da Música presentan a los finalistas de su 13 edición

La asociación Músicas ao Vivo, organizadora de los Premios Martín Códax da Música, en colaboración con el Concello de Pontevedra, la Axencia Galega das Industrias Culturais y la Diputación, presentó a los 57 finalistas de su decimotercera edición. Se reparten en una quincena de categorías diferentes con las que «poner en valor la promoción y dignificación de un sector creativo estratégico para Galicia», explican los organizadores.